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Варшава відмовилася від новорічних святкувань через енергетичну кризу та війну в Україні
Міська влада Варшави вирішила не проводити гучних новорічних святкувань через війну в Україні та з фінансових міркувань.
Про це повідомила речниця мерії Варшави Моніка Беут, пише tvn24.pl.
"В Україні, по той бік нашого східного кордону, йде жорстока, кривава, звіряча війна, де щодня гинуть люди, мирні жителі.Тому це не та атмосфера, яка сприяє організовувати особливо радісні події", - зазначила вона.
Крім того, вона наголосила, що через енергетичну кризу потрібно скорочувати витрати, передусім на розваги.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також мешканців Варшави просять не використовувати петарди та феєрверки під час новорічних свят, зважаючи на те, що це може негативно вплинути і викликати асоціації з війною в переселенців з України.
Нагадаємо, уряд Польщі, до якої виїхала чи не найбільша кількість біженців, поступово обмежуватиме допомогу для українців, які тривалий час перебувають у країні, рятуючись від війни. Варшава також планує усунути "патології" в системі виплати коштів українцям, які тікали від війни.
Джерело фото: Depositphotos