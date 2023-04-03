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Въехать в Польшу из Украины с домашними животными станет сложнее
В Польше отменен упрощенный ввоз домашних животных из Украины, с 27 марта действуют новые правила.
Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на сайт Главной ветеринарной инспекции Польши.
Теперь животные с владельцами (до 5 животных), которые перемещаются с территории Украины, должны отвечать требованиям в соответствии с законодательством Европейского Союза.
Собак, кошек и хорьков можно ввозить в соответствии со стандартной процедурой, если выполнены все требования ЕС:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- животное помечено микрочипом;
- имеет прививку от бешенства;
- имеет текущий серологический тест для определения титра антител против бешенства;
- справка о состоянии здоровья в соответствии с образцом, установленным законодательством ЕС, действительным паспортом, выданным в одной из стран ЕС.
Сейчас польские службы не требуют 90-дневного периода ожидания с даты забора образца крови для проверки титра антител против бешенства в сыворотке крови, если результат теста удовлетворительный и указан в свидетельстве о состоянии здоровья животного.
К справке о состоянии здоровья нужно добавить документацию о прохождении обследования.
При перевозке других видов животных действуют отдельные требования, с которыми можно ознакомиться на сайте инспекции :
- для птиц;
- домашних кроликов;
- других животных.
Напомним, Украина и Польша согласовали строительство на границе нового пункта пропуска "Адамчуки - Сохране".