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Їхати в Польщу з України із домашніми тваринами стане складніше
У Польщі скасували спрощене ввезення домашніх тварин з України, з 27 березня діють нові правила.
Про це пише "РБК-Україна" із посиланням на сайт Головної ветеринарної інспекції Польщі.
Відтепер тварини з власниками (до 5 тварин), які переміщуються з території України, повинні відповідати вимогам відповідно до законодавства Європейського Союзу.
Собак, котів та тхорів можна ввозити відповідно до стандартної процедури, якщо виконані всі вимоги ЄС:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- тварина позначена мікрочіпом;
- має щеплення від сказу;
- має поточний серологічний тест для визначення титру антитіл проти сказу; довідка про стан здоров'я відповідно до зразка, встановленого законодавством ЄС, дійсним паспортом, виданим в одній з країн ЄС.
Наразі польські служби не вимагатимуть 90-денного періоду очікування з дати забору зразка крові для перевірки титру антитіл проти сказу в сироватці крові, якщо результат тесту є задовільним і зазначений у свідоцтві про стан здоров'я тварини.
До довідки про стан здоров'я обов'язково треба додати документацію про проходження обстеження.
При перевезенні інші видів тварин діють окремі вимоги, з якими можна ознайомитися на сайті інспекції:
- для птахів;
- домашніх кроликів;
- інших тварин.
Нагадаємо, Україна та Польща погодили будівництво на кордоні нового пункту пропуску "Адамчуки – Збереже".