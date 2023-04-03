Їхати в Польщу з України із домашніми тваринами стане складніше

У Польщі скасували спрощене ввезення домашніх тварин з України, з 27 березня діють нові правила.

Про це пише "РБК-Україна" із посиланням на сайт Головної ветеринарної інспекції Польщі.

Відтепер тварини з власниками (до 5 тварин), які переміщуються з території України, повинні відповідати вимогам відповідно до законодавства Європейського Союзу.

Собак, котів та тхорів можна ввозити відповідно до стандартної процедури, якщо виконані всі вимоги ЄС:

тварина позначена мікрочіпом;

має щеплення від сказу;

має поточний серологічний тест для визначення титру антитіл проти сказу; довідка про стан здоров'я відповідно до зразка, встановленого законодавством ЄС, дійсним паспортом, виданим в одній з країн ЄС.

Наразі польські служби не вимагатимуть 90-денного періоду очікування з дати забору зразка крові для перевірки титру антитіл проти сказу в сироватці крові, якщо результат тесту є задовільним і зазначений у свідоцтві про стан здоров'я тварини.

До довідки про стан здоров'я обов'язково треба додати документацію про проходження обстеження.

При перевезенні інші видів тварин діють окремі вимоги, з якими можна ознайомитися на сайті інспекції:

для птахів;

домашніх кроликів;

інших тварин.

Нагадаємо, Україна та Польща погодили будівництво на кордоні нового пункту пропуску "Адамчуки – Збереже".