Волонтеры объявили сбор-розыгрыш на дроны для 73-го морского центра ССО: как присоединиться и получить призы

73-й морской центр ССО нуждается в двух дронах – DJI Mavic 3T и комплекте дополнительных батарей.

В настоящее время Вооруженные Силы продолжают операцию по расширению плацдарма на Левобережье, территориально охватывающей район поселка Крынки и острова в дельте Днепра. Кроме бригад морской пехоты и подразделений ТРО, играющих ключевую роль в удержании и закрепленных на определенных рубежах, выполнением специальных задач на этом участке фронта также занимаются украинские "морские котики" - 73 МЦСПО.

Так, 73 морской центр специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого продолжает выполнять боевые задачи по выявлению и уничтожению техники и живой силы российских оккупационных войск на Херсонском направлении. Однако, как показал опыт российско-крайнской войны, эффективная аэроразведка уже давно невозможна без малых коммерческих дронов серии DJI Mavic.

Общая цель сбора – 430 000 грн.

Уже собрано – 310000 грн.

Осталось собрать: 120 000 грн.

Кроме того, за донат от 200 грн можно стать обладателями билета (количество билетов, которые можно приобрести, неограничено), среди которых по завершению сбора будут разыграны следующие призы:

Отстрелянный тубус от гранатомета М80 (арт-объект). Монеты "Военная разведка Украины" и "Страна супергероев. Спасибо Волонтерам" в футлярах от НБУ.

Набор "Государственные символы Украины", состоящий из трех монет "Наш Герб", "Наш Стяг" и "Наш гимн".

Набор из 19 монет "Вооруженные силы Украины".



Присоединиться к сбору можно через Монобанк или через Конверт Приват Банка.

Также ниже доступны реквизиты для переводов:

Монобанк : 5375411211615328

Приват : 5168752100202970

Ссылка на банке : https://send.monobank.ua/jar/4CY7MVrCFa

Ссылка на конверт : https://www.privat24.ua/send/bnrm7

Bitcoin : bc1qnsegq7gfa9pnpzgtn2nu6x5y5xqp734k34ueel