Волонтери оголосили збір-розіграш на дрони для 73-го морського центру ССО: як долучитися і отримати призи

73-й морський центр ССО потребує два дрони – DJI Mavic 3T і комплект додаткових батарей.

Наразі Збройні Сили продовжують операцію з розширення плацдарму на Лівобережжі, що територільно охоплює район селища Кринки і острови у дельті Дніпра. Окрім бригад морської піхоти і підрозділів ТРО, які грають ключову роль в утримані і закріплені на визначених рубежах, виконанням спеціальних задач на цій ділянці фронту також займаються українські "морські котики" - 73 МЦСпО.

Так, 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого продовжує виконувати бойові завдання по виявленню і знищенню техніки та живої сили російських окупаційних військ на Херсонському напрямку. Проте, як показав досвід російсько-украйнської війни, ефективна аеророзвідка вже давно неможлива без малих комерційних дронів серії DJI Mavic.

Загальна мета збору – 430 000 грн.

Вже зібрано – 310 000 грн.

Залишилось зібрати: 120 000 грн.

Крім того, за донат від 200 грн можна стати власниками білета (кількість білетів, які можна придбати, необмежена), серед яких по завершенню збору будуть розіграні наступні призи:

Відстріляний тубус від гранатомета М80 (арт-об’єкт). Монети "Воєнна розвідка України" і "Країна супергероїв. Дякуємо Волонтерам" у футлярах від НБУ.

Набір "Державні символи України", який складається з трьох монет "Наш Герб", "Наш Стяг" і "Наш гімн".

Набір з 19 монет "Збройні сили України".



Долучитись до збору можна через Монобанку, або через Конверт Приват Банку.

Також, нижче доступні реквізити для переказів:

Монобанк: 5375411211615328

Приват: 5168752100202970

Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/4CY7MVrCFa

Посилання на конверт: https://www.privat24.ua/send/bnrm7

Bitcoin: bc1qnsegq7gfa9pnpzgtn2nu6x5y5xqp734k34ueel