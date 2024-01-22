Враг атаковал дронами, по Херсону выпустили 25 снарядов, а по Харьковщине били из артиллерии: какая ситуация в регионах

В ночь на 22 января российская армия запустила по территории Украины 8 ударных БПЛА типа Shahed-136/131, все они были уничтожены. По Херсону было выпущено 25 снарядов, а в Харьковской области в результате обстрела погиб 74-летний мужчина.

ПВО уничтожило все 8 БПЛА

Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, в ночь на 22 января 2024 года враг атаковал 8 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск.

Все восемь "шахедов" уничтожены зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областей.

По Херсону выпустили 25 снарядов

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 84 обстрела, выпустив 453 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, а также применив БПЛА и авиацию.

По городу Херсон враг выпустил 25 снарядов.

Прокудин уточнил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; учебное заведение и территорию завода в Херсоне.

Кроме того, подразделениями противовоздушной обороны в небе над Херсонщиной уничтожены 2 БпЛА типа Shahed-131/136.

Отмечается, что жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов Харьковщины, один человек погиб

По сообщению начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Уды Богодуховского района; Казачья Лопань Харьковского района; Огурцово, Волчанск, Бударки Чугуевского района; Колодезное, Двухлетняя, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.

Также враг нанес авиационные удары возле населенных пунктов Графское, Волчанск, Николаевка Чугуевского района; Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Ольховатка Купянского района.

"Вчера около 09:30 оккупанты обстреляли двумя КАБами г. Волчанск Чугуевского района. Поврежден дом. Без пострадавших", - говорится в сообщении Синегубова.

Он добавил, что в 12:15 враг нанес удар по с. Песчаное Купянского района. В результате обстрела погиб 74-летний мужчина.

Кроме того, около 19:00 и 20:30 оккупанты обстреляли с. Ольховатка Купянского района. Тип вооружения – предварительно ФАБ. Травмы получила 74-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу, состояние среднее. Повреждены 6 жилых домов, магазин, здание предприятия.

Также ВСУ отразили 7 атак врага возле Синьковки Купянского района.

В целом, как сообщил председатель Харьковской ОВ, в результате боевых действий в Харьковской области обесточено 15 745 абонентов в 64 населенных пунктах Изюмского, Купянского, Богодуховского, Харьковского и Чугуевского районов. Возобновление электроснабжения продолжается.

В Запорожской области разрушены жилые дома

Как сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, за прошедшие сутки, 21 января, захватчики попали по мирным общинам Запорожской области: зафиксировано 145 ударов по 21 населенному пункту.

По его словам, рашисты обстреляли из РСЗО Роботино и Лобково. 56 вражеских БПЛА атаковали Новояковловку, Гуляйполе, Малую Токмачку, Полтавку, Левадное, Красное, Волшебное, Малиновку, Новодаровку, Новоандреевку, Гуляйпольское, Белогорье и Каменское.

Кроме того, по территории Орехова, Новоданиловки, Роботиного, Левадного, Волшебного, Малой Токмачки, Степногорска, Малых Щербаков, Пятихаток, Плавней и других прифронтовых городов и сел пришлось 87 артиллерийских ударов.

Начальник Запорожской ОВА добавил, что за сутки поступило 2 сообщения о разрушении жилых домов. Без пострадавших.

В Николаевской области сбивали "шахеды"

Согласно сообщению начальника Николаевской ОГА Виталия Кима, ночью, 21 января, силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены два вражеских БпЛА типа Shahed-136/131.

Кроме того, по информации районных военных администраций, 21 января, в 14:31 враг обстреливал из артиллерии акваторию Очаковской общины, а в 23:45 наносил артиллерийские обстрелы по береговой линии г. Очаков. Пострадавших нет.

Над Днепропетровщиной уничтожены 3 беспилотника

По сообщению начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в ночь на 22 января защитники неба уничтожили над областью 3 беспилотника. Шахеды сбили в Днепровском район .

Отмечается, что обломки рухнули на территорию предприятия. Возник пожар, который спасатели потушили. Повреждено здание, никто не пострадал.

Кроме того, не прекращаются атаки на Никопольщину. Вечером оккупанты снова открыли огонь из артиллерии по райцентру. Там тоже – без погибших и пострадавших.

В Донецкой области двое погибших и четверо раненых

Как сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, за 21 января россияне убили 2 жителей Донбасса: в Курахово и Красногоровке. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения.

Покровский район. В Марьинской общине 1 человек погиб и 1 ранен в Красногоровке, еще 1 ранен в Звездном. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки и окрестностей Очеретинского общества. В Кураховской общине ранен человек, повреждены 14 домов и детсад. Среди ночи россияне обстреляли Мирноград - повреждены 7 домов.

Краматорский район. Лиманская община подверглась 23 обстрелам, под огнем окрестности Константиновской общины.

Бахмутский район. В Торецком обществе повреждены 6 жилых домов, 3 админздания и 2 инфраструктурных объекта. Еще 4 дома повреждены в Часовоярской общине. В Северске разрушен дом, еще 3 повреждены.

Россияне обстреляли Сумщину из артиллерии и сбросили 2 мины

Согласно сообщению Сумской ОВА, ночью 22 января россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 22 взрыва. Обстрелы были в Краснопольской, Миропольской, Свесской, Зноб-Новгородской общинах.

Отмечается, что в Миропольской общине враг бил из артиллерии (6 взрывов), в Краснопольской - совершены минометные обстрелы (11 взрывов). Свесская община: 2 мины сбросили россияне на территорию общины, Зноб-Новгородская община: зафиксирован артиллерийский обстрел (3 взрыва).