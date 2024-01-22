Ворог атакував дронами, по Херсону випустили 25 снарядів, а по Харківщині били з артилерії: яка ситуація в регіонах

У ніч на 22 січня російська армія запустила по території України 8 ударних БПЛА типу Shahed-136/131, всі вони були знищені. По Херсону було випущено 25 снарядів, а на Харківщині внаслідок обстрілу загинув 74-річний чоловік.

ППО знищила всі 8 БПЛА

Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 22 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 із району Приморсько-Ахтарськ.

Зазначається, що усі вісім "шахедів" знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

По Херсону випустили 25 снарядів

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 84 обстріли, випустивши 453 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, а також застосувавши БпЛА та авіацію.

По місту Херсон ворог випустив 25 снарядів.

Прокудін уточнив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; навчальний заклад та територію заводу у Херсоні.

Крім того, підрозділами протиповітряної оборони в небі над Херсонщиною знищено 2 БпЛА типу Shahed-131/136.

Зазначається, що жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, одна людина загинула

За повідомленням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Колодязне, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Також ворог завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Графське, Вовчанськ, Миколаївка Чугуївського району; Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане, Вільхуватка Куп'янського району.

"Вчора близько 09:30 окупанти обстріляли двома КАБами м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено будинок. Без потерпілих", - йдеться у повідомленні Синєгубова.

Він додав, що о 12:15 ворог завдав удару по с. Піщане Куп'янського району. Внаслідок обстрілу загинув 74-річний чоловік.

Крім того, близько 19:00 та 20:30 окупанти обстріляли с. Вільхуватка Куп'янського району. Тип озброєння – попередньо ФАБ. Травм зазнала 74-річна жінка. Потерпілу доставили до лікарні, стан середній. Пошкоджено 6 житлових будинків, магазин, будівлю підприємства.

Також ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки Куп'янського району.

Загалом, як повідомив голова Харківської ОВА, внаслідок бойових дій на Харківщині знеструмлено 15 745 абонентів у 64 населених пунктах пунктах Ізюмського, Куп'янського, Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів. Відновлення електропостачання триває.

У Запорізькій області зруйновані житлові будинки

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, впродовж минулої доби, 21 січня, загарбники поцілили по мирних громадах Запорізької області: зафіксовано 145 ударів по 21 населеному пункту.

За його словами, рашисти обстріляли з РСЗВ Роботине та Лобкове. 56 ворожих БПЛА атакували Новояковлівку, Гуляйполе, Малу Токмачку, Полтавку, Левадне, Червоне, Чарівне, Малинівку, Новодарівку, Новоандріївку, Гуляйпільське, Білогір'я й Кам'янське.

Крім того, по території Оріхова, Новоданилівки, Роботиного, Левадного, Чарівного, Малої Токмачки, Степногірська, Малих Щербаків, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 87 артилерійських ударів.

Начальник Запорізької ОВА додав, що за добу надійшло 2 повідомлення про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.

На Миколаївщині збивали "шахеди"

Згідно з повідомленням начальника Миколаївської ОДА Віталія Кіма, уночі, 21 січня, силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два ворожі БпЛА типу Shahed-136/131.

Крім того, за інформацією районних військових адміністрацій, 21 січня, о 14:31 ворог обстрілював з артилерії акваторію Очаківської громади, а о 23:45 завдавав артилерійських обстрілів по береговій лінії м. Очаків. Постраждалих немає.

Над Дніпропетровщиною знищено 3 безпілотники

За повідомленням начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, в ніч на 22 січня оборонці неба знищили над областю 3 безпілотники. Шахедів збили у Дніпровському районі.

Зазначається, що уламки впали на територію підприємства. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджена будівля. Ніхто не постраждав.

Крім того, не припиняються атаки на Нікопольщину. Ввечері окупанти знову відкрили вогонь з артилерії по райцентру. Там також – без загиблих та постраждалих.

На Донеччині двоє загиблих і четверо поранених

Як повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, за 21 січня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Кураховому і Красногорівці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення.

Покровський район. У Мар'їнській громаді 1 людина загинула і 1 поранена у Красногорівці, ще 1 поранена у Зоряному. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та околиць Очеретинської громади. У Курахівській громаді поранено людину, пошкоджено 14 будинків і дитсадок. Серед ночі росіяни обстріляли Мирноград — пошкоджено 7 будинків.

Краматорський район. Лиманська громада зазнала 23 обстрілів, під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Торецькій громаді пошкоджено 6 житлових будинків, 3 адмінбудівлі і 2 інфраструктурні об'єкти. Ще 4 будинки пошкоджені у Часовоярській громаді. У Сіверську зруйновано будинок, ще 3 пошкоджено.

Росіяни обстріляли Сумщину з артилерії та скинули 2 міни

Згідно з повідомленням Сумської ОВА, вночі 22 січня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 22 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.

Зазначається, що у Миропільській громаді ворог бив з артилерії (6 вибухів), у Краснопільській - здійснено мінометні обстріли (11 вибухів). Свеська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади, Зноб-Новгородська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (3 вибухи).