Враг ударил по Украине дронами, предварительно есть попадание баллистики по промышленному объекту на Полтавщине: ситуация в регионах

В ночь на 28 января армия страны-агрессора атаковала Украину ударными БПЛА, ракетами "Искандер-М" и ЗРК С-300. В Купянске на Харьковщине повреждено кладбище, а в Кременчугском районе Полтавщины из-за ракетного удара по промышленному объекту начался пожар.

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ПВО уничтожило 4 из 8 БпЛА типа Shahed-136/131

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, в ночь на 28 января 2024 года враг атаковал 8-ю ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – РФ), двумя ракетами " Искандер - М" по Полтавской области. района Воронежской области (РФ) и тремя ЗРК С -300 по Донбасу с временно оккупированной территории области .

Атакованы гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Мобильными огневыми группами Воздушных Сил уничтожены четыре из восьми вражеских БпЛА, которыми противник атаковал прифронтовую зону.

На Полтавщине есть попадание в промышленный объект

По сообщению председателя Полтавской ОГА Филиппа Пронина, в результате ракетной атаки было попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, повлекшее пожар. Предварительно ударили двумя баллистическими ракетами.

Впоследствии глава ОГА сообщил, что жертв и пострадавших нет.

Пожар на промышленном объекте. Фото: Telegram / poltavskaOVA

Около 20 населенных пунктов Харьковщины подверглись обстрелу врагом

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, за минувшие сутки артиллерийским и минометным обстрела мврага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Уды Богодуховского района; Казачья Лопань Харьковского района; Огурцово, Волчанск, Бударки Чугуевского района; Колодезное, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.

Кроме того, в 18:00 и 22:40 враг нанес удар по г. Купянск. В результате обстрела повреждено кладбище. Ночью около 01:00 враг снова нанес удар по г. Волчанск. Пострадавших нет.

Повреждения на кладбище в Купянске. Фото: Telegram/synegubov

В МВД Украины сообщили, что в результате российских обстрелов по Харьковщине ранены четыре гражданских.

По Херсонской области было выпущено 451 снаряд

По информации от главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за минувшие сутки противник совершил 102 обстрела, выпустив 451 снаряд, с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА. По городу Херсон враг выпустил 38 снарядов.

Кроме того, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; мобильную и радиовышки в Бериславском районе. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения.

По населенным пунктам Запорожской области было нанесено 130 ударов

По сообщению главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 130 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области.

В частности, рашисты совершили 33 БПЛА-атаки по Запорожью, Гуляйполю, Новоандреевке, Новоданиловке, Новодаровке, Белогорью, Малиновке, Чаривному, Полтавке, Роботиному и Пятихатках, а также обстреляли из РСЗО Малую Токмачку и Камянское.

95 артударов пришлись по территории Орехова, Железнодорожного, Гуляйпольского, Малой Токмачки, Левадного, Щербаков, Луговского, Степногорска, Камянского, Степного, Лобкового и других прифронтовых городов и сел.

Поступили 4 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.

Донетчина под огнем: по Мирнограду было выпущено 3 ракеты, есть раненые

Как сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, в Покровском районе под огнем находились Красногоровка и Константиновка Марьинской общины, окрестности Очеретинской общины. Курахово подверглось обстрелу кассетными боеприпасами. Среди ночи россияне выпустили 3 ракеты по Мирнограду — ранены 3 человека, повреждены 14 многоэтажек и детсад.

Кроме того, в Лиманской общине Краматорского района обстреляны Торское, Ямполь и Терны. По Константиновке россияне выпустили 2 ракеты С-300 – повреждено предприятие.

В Торецкой общине Бахмутского района перебита линия электропередач. В Часовоярской общине повреждены 2 частных дома. В Северской общине поврежден дом в Серебрянке.

Обстрел Донецкой области. Фото: Telegram / VadimFilashkin_donoda

Сумщину обстреливали из минометов и стрелкового оружия

По сообщению Сумской ОВА, ночью россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 24 взрыва. Обстрелы потерпели Белопольская, Шалыгинская, Эсманьская, Дружбовская общины.

Никопольщина была обстреляна трижды, снаряды летели и на Марганецкую общину

По информации от главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, вечером оккупанты трижды обстреляли Никопольщину. Выпустили более десятка снарядов. Боеприпасы летели на райцентр и Марганецкую общину. Обошлось без погибших и пострадавших.