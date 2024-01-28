Ворог ударив по Україні дронами, попередньо є влучання балістики по промисловому обʼєкту на Полтавщині: ситуація в регіонах

У ніч на 28 січня армія країни-агресора атакувала Україну ударними БпЛА, ракетами "Іскандер-М" та ЗРК С-300. У Куп'янську на Харківщині пошкоджено цвинтар, а у Кременчуцькому районі Полтавщини через ракетний удар по промисловому обʼєкту почалася пожежа.

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ППО знищила 4 з 8 БпЛА типу Shahed-136/131

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 28 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ), двома ракетами "Іскандер-М" по Полтавщині з району Воронезької області (РФ) та трьома ЗРК С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.

Атаковано цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено чотири із восьми ворожих БпЛА, якими противник атакував прифронтову зону.

Фото: Telegram / kpszsu

На Полтавщині є влучання в промисловий обʼєкт

За повідомленням голови Полтавської ОДА Філіпа Проніна, в результаті ракетної атаки є влучання в промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу. Попередньо, вдарили двома балістичними ракетами.

Згодом очільник ОДА повідомив, що жертв та постраждалих немає.

Пожежа на промисловому об'єкті. Фото: Telegram / poltavskaOVA

Близько 20 населених пунктів Харківщини зазнали були обстріляні ворогом

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, за минулу добу артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Колодязне, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Крім того, о 18:00 та 22:40 ворог завдав удару по м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено цвинтар. Вночі близько 01:00 ворог знову завдав удару по м. Вовчанськ. Постраждалих немає.

Пошкодження на цвинтарі у Куп'янську. Фото: Telegram / synegubov

У МВС України повідомили, що внаслідок російських обстрілів по Харківщині поранено четверо цивільних.

По Херсонщині було випущено 451 снаряд

За інформацією від голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, за минулу добу противник здійснив 102 обстріли, випустивши 451 снаряд, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. По місту Херсон ворог спрямував 38 снарядів.

Крім того, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; стільникову та радіовежі у Бериславському районі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення.

По населеним пунктам Запорізької області було завдано 130 ударів

За повідомленням голови Запорізької ОВА Юрія Малашко, минулої доби окупанти завдали 130 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області.

Зокрема, рашисти здійснили 33 БПЛА-атаки по Запоріжжю, Гуляйполю, Новоандріївці, Новоданилівці, Новодарівці, Білогір'ю, Малинівці, Чарівному, Полтавці, Роботиному та П'ятихатках, а також обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку та Кам'янське.

95 артударів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Гуляйпільського, Малої Токмачки, Левадного, Щербаків, Лугівського, Степногірська, Кам'янського, Степового, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл.

Надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Донеччина під вогнем: по Мирнограду було випущено 3 ракети, є поранені

Як повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін, у Покровському районі під вогнем були Красногорівка і Костянтинівка Мар'їнської громади, околиці Очеретинської громади. Курахове зазнало обстрілу касетними боєприпасами. Серед ночі росіяни випустили 3 ракети по Мирнограду — поранено 3 людини, пошкоджено 14 багатоповерхівок і дитсадок.

Крім того, у Лиманській громаді Краматорського району обстріляні Торське, Ямпіль і Терни. По Костянтинівці росіяни випустили 2 ракети С-300 — пошкоджено підприємство.

У Торецькій громаді Бахмутського району перебито лінію електропередач. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки. У Сіверській громаді пошкоджено будинок у Серебрянці.

Обстріл Донеччини. Фото: Telegram / VadimFilashkin_donoda

Сумщину обстрілювали з мінометів та стрілецької зброї

За повідомленням Сумської ОВА, вночі росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 24 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська громади.

Нікопольщина була обстріляна тричі, снаряди летіли і на Марганецьку громаду

За інформацією від очільника Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака, ввечері загарбники тричі обстріляли Нікопольщину. Випустили понад десяток снарядів. Боєприпаси летіли на райцентр та Марганецьку громаду. Минулося без загиблих і постраждалих.