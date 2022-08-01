ВСУ уничтожили за сутки на юге четыре вражеских склада боеприпасов и 15 единиц техники

За прошедшие сутки в зоне ответственности Оперативного командования "Юг" ВСУ уничтожили 52 оккупанта, 15 единиц техники и четыре склада боеприпасов.

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Российские же захватчики нанесли два авиационных и один ракетный удар. В частности, парами вертолетов пытались ударить по нашим позициям в Бериславском и Каховском районах Херсонщины. Обошлось без потерь.

По Одесской области враг ударил двумя ракетами типа "Искандер", выпущенными из оккупированного Крыма. Ракеты разбрасывали так называемые тепловые ловушки над населенными пунктами и открытыми поверхностями между ними. Несколько таких ловушек вызвали вспышку сухой травы. Спасательные службы оперативно сработали. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Украинская авиация нанесла два удара по вражеским опорным пунктам вблизи Александровки и Благодатного, а ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесен удар по вражеским станциям радиоэлектронной борьбы в районе Беляевки.

Также получено подтверждение попадания в эшелон с военной техникой, боеприпасами и живой силой у железнодорожной станции Бриловка. Потери доразведываются.

Кроме того, в Черном море корабельная группировка вражеских сил составляет 18 боевых кораблей и катеров, маневрирующих вдоль крымского побережья в направлении Новороссийска.

При этом 5 кораблей и подлодка, снаряженные 44 ракетами типа "Калибр" находятся в готовности к нанесению ракетных ударов. Дополнительно на дежурстве есть еще пять десантных кораблей.

Напомним, что оккупанты действительно вечером 31 июля запустили 2 ракеты типа "Искандер" по территории одной из общин Одесского района. Ракета попала в карьер, о других попаданиях пока не сообщается. На месте попадания возник пожар, силы ГСЧС оперативно его ликвидировали.