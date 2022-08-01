ЗСУ знищили за добу на півдні чотири ворожі склади боєприпасів та 15 одиниць техніки

Протягом минулої доби в зоні відповідальності Оперативного командування "Південь" ЗСУ знищили 52 окупанти, 15 одиниць техніки та чотири склади боєприпасів.

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Російські ж загарбники завдали два авіаційні та один ракетний удар. Зокрема, парами гелікоптерів намагався вдарити по наших позиціях у Бериславському та Каховському районах Херсонщини. Обійшлося без втрат.

Одещиною ворог ударив двома ракетами типу "Іскандер", випущеними з окупованого Криму. Ракети розкидали так звані теплові пастки над населеними пунктами та відкритими поверхнями між ними. Кілька таких пасток спричинили спалах сухої трави. Рятувальні служби оперативно спрацювали. Пожежу ліквідовано, постраждалих немає.

Українська авіація завдала двох ударів по ворожих опорних пунктах поблизу Олександрівки та Благодатного, а ракетно-артилерійськими підрозділами завдано удару по ворожих станціях радіоелектронної боротьби в районі Біляївки.

Також отримано підтвердження влучення в ешелон із військовою технікою, боєприпасами та живою силою біля залізничної станції Брилівка. Втрати дорозвідуються.

Крім того, в Чорному морі корабельне угруповання ворожих сил складає 18 бойових кораблів і катерів, які маневрують уздовж кримського узбережжя в напрямку Новоросійська.

При цьому 5 кораблів та підводний човен, споряджені 44 ракетами типу "Калібр" знаходяться в готовності до завдання ракетних ударів. Додатково на чергуванні є ще 5 десантних кораблів.

Нагадаємо, що окупанти справді ввечері 31 липня запустили 2 ракети типу "Іскандер" по території однієї з громад Одеського району. Ракета влучила в кар'єр, про інші попадання поки не повідомляється. На місці влучання виникла пожежа, сили ДСНС оперативно її ліквідували.