За сутки захватчики нанесли по Донетчине 14 ударов

За минувшие сутки российские захватчики обстреляли в Украине 11 населенных пунктов, в результате чего разрушения получили 14 гражданских объектов — жилые дома и критическая инфраструктура. Погибших нет, однако ранены мирные жители, сообщили в МВД.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Повреждены девять частных домов, три многоэтажки, линии электропередачи, административное здание ТЭС. Российские войска били по следующим населенным пунктам:

Авдеевка;

Краматорск;

Константиновка;

Соледар;

Марьинка;

Васильевка;

Нью-Йорк;

Маяки;

Сокол;

Керамик;

Новомихайловка.

На местах обстрелов стражи порядка собрали доказательства военных преступлений РФ. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК.

Напомним, что и утром 4 июня российская авиация совершила 6 пусков неуправляемыми ракетами, разорвавшимися на окраине приграничных населенных пунктов Сумского района.