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Общество
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За сутки захватчики нанесли по Донетчине 14 ударов

За сутки захватчики нанесли по Донетчине 14 ударов

За минувшие сутки российские захватчики обстреляли в Украине 11 населенных пунктов, в результате чего разрушения получили 14 гражданских объектов — жилые дома и критическая инфраструктура. Погибших нет, однако ранены мирные жители, сообщили в МВД.

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Повреждены  девять частных домов, три многоэтажки, линии электропередачи, административное здание ТЭС. Российские войска били по следующим населенным пунктам:

  • Авдеевка;
  • Краматорск;
  • Константиновка;
  • Соледар;
  • Марьинка;
  • Васильевка;
  • Нью-Йорк;
  • Маяки;
  • Сокол;
  • Керамик;
  • Новомихайловка.

На местах обстрелов стражи порядка собрали доказательства военных преступлений РФ. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК.

Напомним, что и утром 4 июня российская авиация совершила 6 пусков неуправляемыми ракетами, разорвавшимися на окраине приграничных населенных пунктов Сумского района.

Автор:
Максим Беркаль