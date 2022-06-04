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За сутки захватчики нанесли по Донетчине 14 ударов
За минувшие сутки российские захватчики обстреляли в Украине 11 населенных пунктов, в результате чего разрушения получили 14 гражданских объектов — жилые дома и критическая инфраструктура. Погибших нет, однако ранены мирные жители, сообщили в МВД.
Повреждены девять частных домов, три многоэтажки, линии электропередачи, административное здание ТЭС. Российские войска били по следующим населенным пунктам:
- Авдеевка;
- Краматорск;
- Константиновка;
- Соледар;
- Марьинка;
- Васильевка;
- Нью-Йорк;
- Маяки;
- Сокол;
- Керамик;
- Новомихайловка.
На местах обстрелов стражи порядка собрали доказательства военных преступлений РФ. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК.
Напомним, что и утром 4 июня российская авиация совершила 6 пусков неуправляемыми ракетами, разорвавшимися на окраине приграничных населенных пунктов Сумского района.Подписывайтесь на наш YouTube канал