За добу загарбники завдали по Донеччині 14 ударів

За минулу добу російські загарбники обстріляли в Україні 11 населених пунктів, внаслідок чого руйнувань зазнали 14 цивільних об’єктів — житлові будинки та критична інфраструктура. Загиблих немає, проте є поранені мирні жителі, повідомили в МВС.

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Пошкоджено дев'ять приватних будинків, три багатоповерхівки, лінії електропередач, адміністративна будівля ТЕС. Російські війська били по таких населених пунктах:

Авдіївка;

Краматорськ;

Костянтинівка;

Соледар;

Мар’їнка;

Василівка;

Нью-Йорк;

Маяки;

Сокіл;

Керамік;

Новомихайлівка.

На місцях обстрілів правоохоронці зібрали докази воєнних злочинів РФ. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК.

Нагадаємо, що і вранці 4 червня російська авіація здійснила 6 пусків некерованими ракетами, які розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району.