Зеленский подписал закон о единых правилах предоставления админуслуг и их цифровизации

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Радой еще в ноябре прошлого года законопроект (№ 3475 ) о введении единых правил предоставления административных услуг и их цифровизации.

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Парламент принял законопроект во втором чтении и в целом после поправок главы государства. На подписание Зеленским документа отреагировал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас и отметил, что Украина продолжает движение в Европу вопреки российской агрессии.

"Сегодня президент Зеленский подписал закон об административной процедуре. Украина продолжает свой европейский путь, даже опираясь на жестокое российское вторжение. Представительство ЕС в Украине поможет применить этот ключевой закон на практике", - написал Маасикас в Twitter.

Этот законопроект Рада повторно и полностью приняла накануне войны – 17 февраля, учитывая предложения президента. "За" проголосовали 294 народных депутата.

Относительно же цифровизацию напомним, что ФЛП-упрощенцы 3-й группы, подавшие заявление в Государственную налоговую службу на применение специальной ставки 2%, могут подать такую декларацию за несколько кликов в "Дии".