Женщинам, которые должны стать на военный учет с 1 октября, ограничат выезд из Украины

Украинки с медицинским и фармацевтическим образованием, которые должны стать на военный учет с 1 октября 2023 года, то есть обрести статус военнообязанных, потеряют возможность выезжать из страны во время войны без уважительной причины, прописанной в законодательстве.

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Об этом член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Раде Федор Вениславский сообщил в комментарии РБК-Украина .

Он напомнил о изменениях в статье 1 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации и постановлении Кабмина о порядке военного учета.

Согласно им и приказу Минобороны, с 1 октября женщины с медицинским или фармацевтическим образованием обязательно должны стать на военный учет. Такие женщины должны явиться в ТЦК и пройти все необходимые процедуры.

Вениславский пояснил, что женщины, которые станут на военный учет , автоматически получат статус военнообязанных, поэтому для них ограничат право выезда за границу.

"Если они будут стоять на учете, то они приобретают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в установленном порядке. То есть если будут отдельные какие-то документы, дающие право на временный выезд – тогда да, они смогут уехать. Если нет – тогда они также, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда», – отметил Вениславский.

По его словам, в настоящее время Верховная Рада не планирует расширять список специальностей для обязательной постановки женщин на военный учет.

Напомним, согласно закону, украинки, имеющие профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, могут быть взяты на военный учет военнообязанных. В то же время женщина должна изъявить желание встать на учет .

Заметим, в рядах Вооруженных сил Украины служат 42 тысяч женщин-военнослужащих, вместе с гражданскими работницами их количество достигает 60 тысяч. Из них более 5 тысяч женщин на передовой.