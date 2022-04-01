НКЦБФР разрешила использовать на фондовом рынке облачные сервисы

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на время действия военного положения ограничила обнародование и предоставление публичной информации.

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Как сообщает пресс-служба регулятора, Нацкомиссия пока не будет информировать о состоянии выполнения актов и поручений президента Украины, Кабинета министров Украины, актов министерств и других центральных органов исполнительной власти.

По данным Нацкомиссии, НКЦБФР также временно не будет обрабатывать запросы на получение публичной информации, если они не касаются военного положения, эвакуации, медицинской помощи и других подобных вопросов.

Решение вступает в силу с момента его публикации на официальном сайте НКЦБФР.

Кроме этого, в Нацкомиссии обнародовали официальные электронные адреса, которые работают в штатном режиме.

В зависимости от содержания вопроса, клиенты НКЦБФР могут использовать следующие адреса для связи:

– общие вопросы: [email protected];

– обращение граждан: [email protected];

– доступ к публичной информации: [email protected];

– международное сотрудничество: [email protected];

– пресс-служба: [email protected].

Кроме этого, НКЦБФР предоставила право Агентству по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (АРИФРУ) использовать в период военного состояния облачные сервисы.

В Нацагентстве подчеркнули, что эти платформы должны быть размещены в странах-членах Европейского союза, Великобритании, США или Канады, а их бенефициарные владельцы имели регистрацию в указанных странах.

Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку продлила срок выполнения распоряжений об устранении правонарушений на рынках капитала и организованных товарных рынках.