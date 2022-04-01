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НКЦБФР разрешила использовать на фондовом рынке облачные сервисы
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на время действия военного положения ограничила обнародование и предоставление публичной информации.
Как сообщает пресс-служба регулятора, Нацкомиссия пока не будет информировать о состоянии выполнения актов и поручений президента Украины, Кабинета министров Украины, актов министерств и других центральных органов исполнительной власти.
По данным Нацкомиссии, НКЦБФР также временно не будет обрабатывать запросы на получение публичной информации, если они не касаются военного положения, эвакуации, медицинской помощи и других подобных вопросов.
Решение вступает в силу с момента его публикации на официальном сайте НКЦБФР.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме этого, в Нацкомиссии обнародовали официальные электронные адреса, которые работают в штатном режиме.
В зависимости от содержания вопроса, клиенты НКЦБФР могут использовать следующие адреса для связи:
– общие вопросы: [email protected];
– обращение граждан: [email protected];
– доступ к публичной информации: [email protected];
– международное сотрудничество: [email protected];
– пресс-служба: [email protected].
Кроме этого, НКЦБФР предоставила право Агентству по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (АРИФРУ) использовать в период военного состояния облачные сервисы.
В Нацагентстве подчеркнули, что эти платформы должны быть размещены в странах-членах Европейского союза, Великобритании, США или Канады, а их бенефициарные владельцы имели регистрацию в указанных странах.
Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку продлила срок выполнения распоряжений об устранении правонарушений на рынках капитала и организованных товарных рынках.