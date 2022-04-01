НКЦПФР обмежила доступ до публічної інформації

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на час дії воєнного стану обмежила оприлюднення та надання публічної інформації.

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Як повідомляє пресслужба регулятора, Нацкомісія поки що не інформуватиме про стан виконання актів та доручень президента України, Кабінету міністрів України, актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

За даними Нацкомісії, НКЦПФР також тимчасово не оброблятиме запити на отримання публічної інформації, якщо вони не стосуються військового стану, евакуації, медичної допомоги та інших подібних питань.

Рішення набирає чинності з моменту його публікації на офіційному сайті НКЦПФР.

Окрім цього, у Нацкомісії оприлюднили офіційні електронні адреси, які працюють у штатному режимі.

Залежно від змісту питання, клієнти НКЦПФР можуть використовувати такі адреси для зв'язку:

– загальні питання: [email protected] ;

– звернення громадян: [email protected] ;

– доступ до публічної інформації: [email protected] ;

– міжнародне співробітництво: [email protected] ;

– пресслужба: [email protected].

Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку продовжила термін виконання розпоряджень про усунення правопорушень на ринках капіталу та організованих товарних ринках.