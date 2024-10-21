Google Chrome добавляет функцию прослушивания статьи в фоновом режиме

Google официально анонсировала новую функцию "Слушать эту страницу" для браузера Chrome как часть осеннего обновления Android. Она позволяет преобразовывать текст веб-страниц в вещание, и в последнем обновлении добавлена поддержка фонового воспроизведения.

Об этом сообщает издание 9to5Google.

Ранее, когда Chrome был закрыт, воспроизведение останавливалось. Теперь, в версии Chrome 130, аудио продолжает звучать даже после выхода из браузера для работы в других приложениях Android. Также медиаплеер теперь показывает название статьи, вебсайт и предлагает перемотки на 10 секунд.

Кроме этого, пользователи могут настраивать скорость воспроизведения (от 0,5 до 4 раз), выбирать среди 10 голосов и активировать функцию автоматической прокрутки текста.

Это обновление сделает прослушивание веб-страниц еще более удобным для пользователей Android.

Chrome 130 — это недавно обновленная версия веббраузера от Google, которая содержит несколько улучшений для повышения производительности и функциональности. Основные нововведения в версии Chrome 130 включают в себя:

Расширенные возможности WebGPU : Это обновление улучшает время компиляции шейдеров, особенно на устройствах под управлением macOS с использованием бэкенда Metal. Это позволяет программам на основе WebGPU работать более эффективно, что является преимуществом для разработчиков и пользователей, работающих с приложениями, требующими высокой графической мощности. Отказ от устаревших функций : Некоторые устаревшие методы API, такие как requestAdapterInfo, были удалены, что упрощает взаимодействие разработчиков с аппаратным обеспечением GPU. Приложение Recorder для ChromeOS : Помимо обновлений браузера, ChromeOS 130 представляет новое приложение Recorder для Chromebook, предлагающее функции, такие как транскрипция в режиме реального времени и идентификация говорящих.

Добавим, что недавно Google Photos внедрил новую функцию резервного копирования, позволяющую пользователям создавать резервные копии папок непосредственно с компьютера без необходимости загружать дополнительное программное обеспечение.

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