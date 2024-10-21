Google Chrome додає функцію прослуховування статті у фоновому режимі

Google офіційно анонсувала нову функцію "Слухати цю сторінку" для браузера Chrome як частину осіннього оновлення Android. Вона дозволяє перетворювати текст веб-сторінок на мовлення, і в останньому оновленні додано підтримку фонового відтворення.

Про це повідомляє видання 9to5Google.

Раніше, коли Chrome був закритий, відтворення зупинялося. Тепер, у версії Chrome 130, аудіо продовжує звучати навіть після виходу з браузера для роботи в інших додатках Android. Також медіаплеєр тепер показує назву статті, вебсайт та пропонує перемотування на 10 секунд.

Крім цього, користувачі можуть налаштовувати швидкість відтворення (від 0,5 до 4 разів), вибирати серед 10 голосів та активувати функцію автоматичного прокручування тексту.

Це оновлення зробить прослуховування вебсторінок ще зручнішим для користувачів Android.

Додамо, Chrome 130 — це нещодавно оновлена версія веббраузера від Google, яка містить кілька покращень для підвищення продуктивності та функціональності. Основні нововведення у версії Chrome 130 включають:

Розширені можливості WebGPU: Це оновлення покращує час компіляції шейдерів, особливо на пристроях під управлінням macOS із використанням бекенду Metal. Це дозволяє програмам на основі WebGPU працювати ефективніше, що є перевагою для розробників і користувачів, які працюють із додатками, що потребують високої графічної потужності. Відмова від застарілих функцій: Окремі застарілі методи API, такі як requestAdapterInfo, були видалені, що спрощує взаємодію розробників із апаратним забезпеченням GPU. Додаток Recorder для ChromeOS: Окрім оновлень браузера, ChromeOS 130 представляє новий додаток Recorder для Chromebook, який пропонує функції, такі як транскрипція в режимі реального часу та ідентифікація мовців.

Додамо, нещодавно Google Photos впровадив нову функцію резервного копіювання, яка дозволяє користувачам створювати резервні копії папок безпосередньо з комп'ютера без потреби завантажувати додаткове програмне забезпечення.

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