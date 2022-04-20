Компания AeroVironment предоставит украинским военным более 100 беспилотников-разведчиков

AeroVironment, мировой лидер в области многопрофильных роботизированных систем, передаст Украине более 100 беспилотных авиационных систем Quantix Recon.

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Об этом идет речь в сообщении на сайте компании.

«Поскольку борьба украинских военных за защиту своей родины и защиту свободы своей нации от российского вторжения усиливается, их потребность в решениях, которые могут предложить защиту и возможность увеличения силы, продолжается. Это пожертвование предоставит операторам инструмент, который может летать незамеченным силами противника и не подвергаться воздействию радиочастотных помех, чтобы обеспечить точную и быструю разведку удаленных, недоступных районов динамично меняющегося поля боя», — подчеркнул президент компании Вахид Наваби.

Он отметил, что беспилотник не фиксируется радарами и обеспечивает точную и быструю передачу разведданных «в отдаленных, труднодоступных районах поля боя».

Беспилотный летательный аппарат Quantix Recon компании AeroVironment обеспечивает получение оперативной информации путем фотографирования местности, растительного покрова и инфраструктуры с высоким разрешением и привязкой к местности. Аппарат может исследовать до 1,6 кв. км или 20 линейных километров за 45 минут полета на одном аккумуляторе.

Напомним, в украинские власти ведут переговоры о закупке тяжелых ударных беспилотников американского производства, которые, по мнению военных экспертов, могут изменить баланс в российско-украинской войне.