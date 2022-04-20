Компанія AeroVironment надасть українськім військовим понад 100 безпілотників-розвідників

AeroVironment, світовий лідер у галузі багатопрофільних роботизованих систем, передасть Україні понад 100 безпілотних авіаційних систем Quantix Recon.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

«Оскільки боротьба українських військових за захист своєї батьківщини та захист свободи своєї нації від російського вторгнення посилюється, їхня потреба в рішеннях, які можуть запропонувати захист і можливості збільшення сили, продовжується. Ця пожертва надасть операторам інструмент, який може літати непоміченим силами противника та не піддаватися впливу радіочастотних перешкод, щоб забезпечити точну та швидку розвідку віддалених, недоступних районів поля бою, що динамічно змінюється», — наголосоив президент компанії Вахід Навабі

Він зазначив, що безпілотник не фіксується радарами й забезпечує точну і швидку передачу розвідданих «у віддалених, важкодоступних районах поля бою».

Безпілотний літальний апарат Quantix Recon компанії AeroVironment забезпечує отримання оперативної інформації шляхом фотографування місцевості, рослинного покриву та інфраструктури з високою роздільною здатністю і прив'язкою до місцевості. Апарат може досліджувати до 1,6 кв км або 20 лінійних кілометрів за 45 хвилин польоту на одному акумуляторі.

Нагадаємо, українська влада веде переговори про закупівлю важких ударних безпілотників американського виробництва, які, на думку військових експертів, можуть змінити баланс у російсько-українській війні.