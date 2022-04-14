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Україна збирається купити американські ударні безпілотники MQ-9 Reaper - Forbes
Українська влада веде переговори про закупівлю важких ударних безпілотників американського виробництва, які, на думку військових експертів, можуть змінити баланс у російсько-українській війні. Про це повідомляє Forbes.
За інформацією видання, українські офіційні особи вже зустрілися у Вашингтоні із представниками виробника військових безпілотників General Atomics. Компанія також випускає MQ-9 Reaper.
"Зараз у нас є безпілотники, готові до негайної передачі. За підтримки уряду США ці БПЛА можуть опинитися в руках українських військових льотчиків за лічені дні", - сказав представник General Atomics Марк Брінклі.
У Forbes відзначають, що General Atomics вже має досвід швидкої доставки MQ-9 до інших країн.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"У минулому ми працювали з урядом США над відправкою MQ-9 Reapers до країни-партнера менш ніж за 30 днів", - розповів Брінклі.
Крім того, незабаром Україна отримає від США як військову допомогу ще 11 вертольотів, 200 бронетранспортерів, 18 гаубиць, 300 дронів-камікадзе Switchblade та 500 протитанкових ракет Javelin.
Ця зброя входить до нового пакету військової допомоги від США України, загальна вартість якого становить 800 мільйонів доларів.