Україна збирається купити американські ударні безпілотники MQ-9 Reaper - Forbes

Українська влада веде переговори про закупівлю важких ударних безпілотників американського виробництва, які, на думку військових експертів, можуть змінити баланс у російсько-українській війні. Про це повідомляє Forbes.

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За інформацією видання, українські офіційні особи вже зустрілися у Вашингтоні із представниками виробника військових безпілотників General Atomics. Компанія також випускає MQ-9 Reaper.

"Зараз у нас є безпілотники, готові до негайної передачі. За підтримки уряду США ці БПЛА можуть опинитися в руках українських військових льотчиків за лічені дні", - сказав представник General Atomics Марк Брінклі.

У Forbes відзначають, що General Atomics вже має досвід швидкої доставки MQ-9 до інших країн.

"У минулому ми працювали з урядом США над відправкою MQ-9 Reapers до країни-партнера менш ніж за 30 днів", - розповів Брінклі.

Крім того, незабаром Україна отримає від США як військову допомогу ще 11 вертольотів, 200 бронетранспортерів, 18 гаубиць, 300 дронів-камікадзе Switchblade та 500 протитанкових ракет Javelin.

Ця зброя входить до нового пакету військової допомоги від США України, загальна вартість якого становить 800 мільйонів доларів.