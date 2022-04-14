Украина собирается закупить американские ударные беспилотники MQ-9 Reaper - Forbes

Украинские власти ведут переговоры о закупке тяжелых ударных беспилотников американского производства, которые, по мнению военных экспертов, могут изменить баланс в российско-украинской войне. Об этом сообщает Forbes.

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По информации издания, украинские официальные лица уже встретились в Вашингтоне с представителями производителя военных беспилотников General Atomics. Компания также выпускает MQ-9 Reaper.

"Сейчас у нас есть беспилотники, готовые к немедленной передаче. При поддержке правительства США эти БПЛА могут оказаться в руках украинских военных летчиков в считанные дни", — сказал представитель General Atomics Марк Бринкли.

В Forbes отмечают, что General Atomics уже имеет опыт быстрой доставки MQ-9 в другие страны.

"В прошлом мы работали с правительством США над отправкой MQ-9 Reapers в страну-партнер менее чем за 30 дней", — рассказал Бринкли.

Кроме того, в скором времени Украина получит от США в качестве военной помощи еще 11 вертолетов, 200 бронетранспортеров, 18 гаубиц, 300 дронов-камикадзе Switchblade и 500 противотанковых ракет Javelin.

Это оружие входит в новый пакет военной помощи от США Украине, общая стоимость которого 800 миллионов долларов.