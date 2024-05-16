Project Gameface, позволяющий управлять курсором благодаря движениям головы, появится на Android

На конференции I/O 2023 Google представила Project Gameface – проект, позволяющий пользователям управлять курсором с помощью движений головы и мышц лица.

Об этом пишет The Verge.

Теперь разработчики могут интегрировать функцию доступности в свои приложения, позволяя пользователям управлять курсором посредством жестов лица или движений головы. Например, они могут открыть рот, чтобы переместить курсор, или поднять брови, чтобы нажать и перетащить.

"С помощью камеры устройства он беспрепятственно отслеживает выражения лица и движения головы, превращая их в интуитивно понятное и персонализированное управление. Теперь разработчики могут создавать программы, где их пользователи могут настраивать свой опыт, настраивая выражение лица, размеры жестов, скорость курсора и т.д.", - объяснили в Google.

Project Gameface использует камеру устройства и базу данных выражений лица с Face Landmarks Detection API MediaPipe для отслеживания выражений лица и движения головы для управления курсором.

Сообщается, что проект изначально создавался для геймеров, но Google совместно с Incluzza (социальным предприятием в Индии, поддерживающим людей с ограниченными возможностями) исследует возможности расширения Project Gameface на образовательные и рабочие сферы и другие области применения.

Разработчики говорят, что идея Gameface возникла после сотрудничества Google со стримером видеоигр Ленсом Карром, имеющим мышечную дистрофию, для создания более доступной и бюджетной альтернативы дорогостоящим системам слежения за движениями головы.

Корпорация Майкрософт планирует выпустить новую технологию набора текста Eye-Gaze, которая поможет пользователям вводить текст и взаимодействовать с программами исключительно с помощью взгляда. На данную технологию уже есть зарегистрирован патент.