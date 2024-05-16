Project Gameface, який дозволяє керувати курсором завдяки рухам голови з’явиться на Android

На конференції I/O 2023 Google представила Project Gameface - проєкт, що дозволяє користувачам керувати курсором за допомогою рухів голови та м'язів обличчя.

Про це пише The Verge.

Тепер розробники можуть інтегрувати функцію доступності у свої додатки, дозволяючи користувачам керувати курсором за допомогою жестів обличчя або рухів голови. Наприклад, вони можуть відкрити рот, щоб перемістити курсор, або підняти брови, щоб натиснути та перетягнути.

"За допомогою камери пристрою він безперешкодно відстежує вирази обличчя та рухи голови, перетворюючи їх на інтуїтивно зрозуміле та персоналізоване керування. Тепер розробники можуть створювати програми, де їхні користувачі можуть налаштовувати свій досвід, налаштовуючи вираз обличчя, розміри жестів, швидкість курсору тощо", — пояснили в Google.

Project Gameface використовує камеру пристрою та базу даних виразів обличчя з Face Landmarks Detection API MediaPipe для відстеження виразів обличчя та рухів голови для керування курсором.

Повідомляється, що проект спочатку створювався для геймерів, але Google спільно з Incluzza (соціальним підприємством в Індії, яке підтримує людей з обмеженими можливостями) досліджує можливості розширення Project Gameface на освітні та робочі сфери та інші області застосування.

Розробники кажуть, що ідея Gameface виникла після співпраці Google зі стримером відеоігор Ленсом Карром, який має м'язову дистрофію, для створення більш доступної та бюджетної альтернативи дорогим системам стеження за рухами голови.

Нагадаємо, корпорація Майкрософт планує випустити нову технологію набору тексту Eye-Gaze, яка допоможе користувачам вводити текст і взаємодіяти з програмами виключно за допомогою погляду. На дану технологію вже є зареєстрований патент.