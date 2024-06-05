В Киеве пройдет технологическая конференция PowerUp

Компания Glovo и Украинский фонд стартапов (УФС) организуют ежегодную технологическую конференцию PowerUp, которая состоится 18 июня в Киеве. Мероприятие будет посвящено экономическому восстановлению Украины и направлено на привлечение иностранных инвестиций в украинские технологические компании и стартапы.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Цель конференции – расширить возможности украинской стартап-экосистемы и способствовать ее масштабированию, привлечь иностранных инвесторов и поддержать восстановление экономики Украины.

Инициатор создания конференции PowerUp – соучредитель испанской компании Glovo, Саша Мишо, неоднократно посещавший Украину после начала войны и активно продвигающий идею усиления иностранных инвестиций в украинские стартапы.

"Украина — один из крупнейших рынков для Glovo и, несмотря на войну, остается мощной ареной для ведения бизнеса. Здесь уникальное сочетание талантов и стартап-культуры, а местные предприниматели снова и снова демонстрируют удивительную устойчивость и силу во время войны. Мы хотим доказать иностранным инвесторам, что в украинскую стартап-экосистему следует продолжать инвестировать, поэтому вместе с УФС и технологическими партнерами создали конференцию PowerUp", – комментирует Саша Мишо, соучредитель Glovo.

Первая часть конференции состоит из трех панелей, объединяющих лидеров топовых украинских технологических компаний, руководителей институтов и венчурных фондов, представителей государственных учреждений, а также экспертов отрасли в дискуссиях на темы:

Как основать компанию и масштабировать ее за пределы Украины;

Как управлять компанией в Украине вопреки неурядицам и иметь успешный бизнес;

Почему еще выгодно инвестировать в украинские компании и развивать таланты.

Отдельной частью конференции является Glovo Startup Lab — ежегодный конкурс стартапов, который Glovo уже второй год проводит в партнерстве с УФС. В этом году будут выбирать тройку лучших стартапов в сфере технологий среди 10 команд, прошедших отбор. Победители получат до 20 тысяч евро и стажировку от команды Glovo в Барселоне или онлайн.

Среди гостей будут ключевые стейкхолдеры украинской технологической экосистемы и представители IT сообщества.

Конференция состоится 18 июня в центре Киева с 10:00 до 17:00.

Регистрация на конференцию: https://cutt.ly/Tey1t1Dg