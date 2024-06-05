У Києві відбудеться технологічна конференція PowerUp

Компанія Glovo та Український фонд стартапів (УФС) організовують щорічну технологічну конференцію PowerUp, яка відбудеться 18 червня в Києві. Захід буде присвячений економічному відновленню України та спрямований на залучення іноземних інвестицій в українські технологічні компанії та стартапи.

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Мета конференції — розширити можливості української стартап-екосистеми та сприяти її масштабуванню, привабити іноземних інвесторів та підтримати відновлення економіки України.

Ініціатор створення конференції PowerUp - співзасновник іспанської компанії Glovo, Саша Мішо, який неодноразово відвідував Україну після початку війни та активно просуває ідею посилення іноземних інвестицій в українські стартапи.

"Україна — один з найбільших ринків для Glovo та, попри війну, залишається потужною ареною для ведення бізнесу. Тут є унікальне поєднання талантів і стартап-культури, а місцеві підприємці знову і знову демонструють дивовижну стійкість і силу під час війни. Ми хочемо довести іноземним інвесторам, що в українську стартап-екосистему варто продовжувати інвестувати, тому разом з УФС та технологічними партнерами створили конференцію PowerUp", - коментує Саша Мішо, співзасновник Glovo.

Перша частина конференції складатиметься з трьох панелей, які об'єднають лідерів топових українських технологічних компаній, керівників інституцій та венчурних фондів, представників державних установ, а також експертів галузі у дискусіях на теми:

Як заснувати компанію та масштабувати її за межі України;

Як керувати компанією в Україні всупереч негараздам та мати успішний бізнес;

Чому досі вигідно інвестувати в українські компанії та розвивати таланти.

Окремою частиною конференції є Glovo Startup Lab — щорічний конкурс стартапів, який Glovo вже другий рік поспіль проводить у партнерстві з УФС. Цього року обиратимуть трійку кращих стартапів у сфері технологій серед 10 команд, який пройшли відбір. Переможці отримають до 20 тисяч євро та стажування від команди Glovo в Барселоні або онлайн.

Серед гостей будуть ключові стейкхолдери української технологічної екосистеми та представники IT спільноти.

Конференція відбудеться 18 червня в центрі Києва, з 10:00 до 17:00.

Реєстрація на конференцію: https://cutt.ly/Tey1t1Dg