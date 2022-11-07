В США снова успешно запустили украино-американскую ракету "Антарес" с грузом для МКС (ВИДЕО)

7 ноября в 12:32 по киевскому времени из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Виргиния, США) состоялся очередной пуск ракеты-носителя среднего класса "Антарес" с украинскими комплектующими. Об этом сообщает Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

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Ракета вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, на борту которого 3729 кг полезного груза NASA для Международной космической станции (МКС), - сказано в нем.

Ракета-носитель "Антарес" состоит из двух ступеней. Основную конструкцию первой ступени разработало конструкторское бюро "Южное" и изготовил Южный машиностроительный завод (Днепр) в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "Чезара" Телеметрия", заводом "Рапид" (Чернигов) и другими по заказу корпорации Northrop Grumman (США).

"Подготовка ракеты "Антарес", ее испытание и пуск проведены с участием специалистов КБ "Южное", ЮМЗ и НПО "Хартрон-АРКОС". На КБ "Южное" специалисты предприятия в режиме реального времени осуществляли техническую поддержку пуска, приема и обработки телеметрической информации и, как следствие, в полном объеме обеспечили выполнение всех операций в своем секторе ответственности", - говорится в сообщении.

В рамках программы "Антарес" украинская сторона выполнила весь комплекс работ по проектированию, отработке и изготовлению материальной части основной конструкции первой ступени для ракеты-носителя.

Как отмечают в Минстратегпроме, космический корабль Cygnus миссии NG-18 получил имя в честь Салли Райд (1951-2012), которая была первой американской астронавткой. Стыковка с МКС запланирована на 9 ноября. Всего с 2013 года ракета-носитель "Антарес" стартовала уже 17 раз, из них 16 - успешно. Напомним, что в прошлый раз запуск с аналогичной целью состоялся 19 февраля этого года.