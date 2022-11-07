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У США знову успішно запустили українсько-американську ракету "Антарес" з вантажем для МКС (ВІДЕО)
7 листопада о 12:32 за київським часом із Центру космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США) відбувся черговий пуск ракети-носія середнього класу "Антарес" з українськими комплектуючими. Про це повідомляє Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.
"Ракета вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus, на борту якого 3729 кг корисного вантажу NASA для Міжнародної космічної станції (МКС)", - сказано в ньому.
Ракета-носій "Антарес" складається з двох ступенів. Основну конструкцію першого ступеня розробило конструкторське бюро "Південне" та виготовив Південий машинобудівний завод (Дніпро) у кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), "Чезара Телеметрія", заводом "Рапід" (Чернігів) та iншими на замовлення корпорації Northrop Grumman (США).
"Підготовку ракети "Антарес", її випробування та пуск проведено за участю фахівців КБ "Південне", ПМЗ та НВО "Хартрон-АРКОС". На КБ "Південне" фахівці підприємства в режимі реального часу здійснювали технічну підтримку пуску, приймання та оброблення телеметричної інформації і, як наслідок, у повному обсязі забезпечили виконання всіх операцій у своєму секторі відповідальності", - йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У рамках програми "Антарес" українська сторона виконала весь комплекс робіт з проєктування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для ракети-носія.
Як зазначають у Мінстратегпромі, космічний корабель Cygnus місії NG-18 отримав ім’я на честь Саллі Райд (1951-2012), яка була першою американською астронавткою. Стикування з МКС заплановано на 9 листопада. Усього ж з 2013 року ракета-носій "Антарес" стартувала вже 17 разів, з них 16 – успішно. Нагадаємо, що попередній раз запуск з аналогічною метою відбувся 19 лютого цього року.