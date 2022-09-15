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- IT и Телеком
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Adobe приобретет Figma за $20 млрд
Компания Adobe решила приобрести векторный онлайн-сервис разработки интерфейсов и прототипирования Figma примерно за 20 миллиардов долларов, что стало крупнейшим приобретением технологического гиганта. Об этом сообщили прессслужбы Figma и Adobe.
Известно, что Adobe оплатила половину суммы наличными, а вторую половину суммы покупки компания отдала акциями.
Adobe, рыночная стоимость которой составляет около 174 миллиарда долларов США, сообщила о чистой прибыли в третьем финансовом квартале в размере 1,14 миллиарда долларов США при доходе в 4,43 миллиарда долларов США, что на 13% больше, чем в прошлом году.
Компания Figma, базирующаяся в Сан-Франциско, была основана в 2011 году, и стала публично доступна в 2016-м . Ее продукты схожи с цифровыми досками, на которых дизайнеры и инженеры могут делиться итерациями дизайна и комментировать их отзывами и предложениями.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По данным PitchBook, последняя оценка компании, поддерживаемой венчурным капиталом, составила 10 миллиардов долларов в июне 2021 года.
Figma в своем блоге заявляет, что сервис продолжит развиваться автономно, но при этом сможет использовать Adobe ресурсы для более быстрого роста и внедрения новых возможностей.
Генеральный директор Adobe Шантану Нараен отметил в интервью The Wall Street Journal, что "все, что пользователи видят на экранах, начинается как концепция, позволяющая создавать Figma FigJam ".
В течение многих лет Adobe была активным покупателем, приобретя Workfront Inc. примерно за 1,5 миллиарда долларов в 2020 году и frame.io Inc. примерно за 1,275 миллиарда долларов в 2021 году. Ранее наибольшим соглашением компании, по данным FactSet, была покупка Marketo Inc. за 4,75 миллиарда долларов в 2018 году.
Источник фото: ua.depositphotos.com