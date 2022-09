Adobe придбає Figma за $20 млрд

Компанія Adobe вирішила придбати векторний онлайн-сервіс розробки інтерфейсів та прототипування Figma приблизно за 20 мільярдів доларів, що стало найбільшою покупкою технологічного гіганта. Про це повідомили пресслужби Figma та Adobe.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Відомо, що Adobe оплатила половину суми готівкую, а другу половини суми покупки компанія віддала акціями.

Adobe, ринкова вартість якої становить близько 174 мільярдів доларів США, повідомила про чистий прибуток у третьому фінансовому кварталі в розмірі 1,14 мільярда доларів США при доході в 4,43 мільярда доларів США, що на 13% більше, ніж у минулому році.

Компанія Figma, що базується в Сан-Франциско, була заснована в 2011 році, і стала публічно доступною у 2016-у. Її продукти схожі на цифрові дошки, на яких дизайнери та інженери можуть ділитися ітераціями дизайну та коментувати їх відгуками та пропозиціями.

За даними PitchBook, остання оцінка компанії, яка підтримується венчурним капіталом, становила 10 мільярдів доларів у червні 2021 року.

Figma в своєму блозі заявляє, що сервіс продовжить розвиватись автономно, але при цьому зможе використати ресурси Adobe для більш швидкого зростання та впровадження нових можливостей.

Генеральний директор Adobe Шантану Нараєн зазначив в інтерв’ю The Wall Street Journal, що "все, що користувачі бачать на екранах, починається як концепція, яку дозволяє створювати Figma FigJam".

Протягом багатьох років Adobe була активним покупцем, придбавши Workfront Inc. приблизно за 1,5 мільярда доларів у 2020 році та frame.io Inc. приблизно за 1,275 мільярда доларів у 2021 році. Раніше найбільшою угодою компанії, за даними FactSet, була покупка Marketo Inc. за 4,75 мільярда доларів у 2018 році.

Джерело фото: ua.depositphotos.com