Блэкаут запускает эффект домино: почему мобильная сеть разряжается вместе с городом

В ходе массовых отключений электроэнергии проблемы со связью могут возникать даже там, где мобильная инфраструктура напрямую не пострадала от российских ударов. Причина — резкий рост нагрузки на базовые станции и быстрее разрядка аккумуляторов.

Об этом говорится в статье Dilo "Можно ли выключить украинский интернет: как операторы готовятся к новым ударам".

Когда в домах пропадает электроэнергия и перестает работать домашний Wi-Fi, значительная часть пользователей переходит на мобильный интернет. В результате базовые станции одновременно остаются без внешнего питания и получают гораздо большую нагрузку.

Поэтому сигнал на смартфоне может оставаться, но скорости уже не хватает для просмотра видео или загрузки больших файлов. Повышенная нагрузка также ускоряет разрядку аккумуляторов базовых станций.

Возникает своеобразный эффект домино: блекаут отключает домашний интернет части пользователей, они переходят в мобильную сеть, она перегружается, а резервное питание тратится быстрее.

Поэтому альтернативный канал связи нужен даже в районах, где телекоммуникационное оборудование не было повреждено. Для домашних пользователей одним из вариантов остается оптоволоконный интернет по технологии PON с резервным питанием роутера и оптического терминала.

Напомним, 92% базовых станций в Украине могут работать до восьми часов без электроэнергии, а 67% — более трех суток благодаря генераторам.