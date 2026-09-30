Блекаут запускає ефект доміно: чому мобільна мережа розряджається разом із містом

Під час масових відключень електроенергії проблеми зі зв'язком можуть виникати навіть там, де мобільна інфраструктура безпосередньо не постраждала від російських ударів. Причина — різке зростання навантаження на базові станції та швидше розряджання їхніх акумуляторів.

Про це йдеться у статті Dilo "Чи можна вимкнути український інтернет: як оператори готуються до нових ударів".

Коли в будинках зникає електроенергія і перестає працювати домашній Wi-Fi, значна частина користувачів переходить на мобільний інтернет. У результаті базові станції одночасно залишаються без зовнішнього живлення та отримують значно більше навантаження.

Через це сигнал на смартфоні може залишатися, але швидкості вже не вистачає для перегляду відео або завантаження великих файлів. Підвищене навантаження також пришвидшує розряджання акумуляторів базових станцій.

Виникає своєрідний ефект доміно: блекаут відключає домашній інтернет частини користувачів, вони переходять у мобільну мережу, вона перевантажується, а резервне живлення витрачається швидше.

Саме тому альтернативний канал зв'язку потрібен навіть у районах, де телекомунікаційне обладнання не було пошкоджене. Для домашніх користувачів одним із варіантів залишається оптоволоконний інтернет за технологією PON із резервним живленням роутера та оптичного термінала.

Нагадаємо, 92% базових станцій в Україні можуть працювати до восьми годин без електроенергії, а 67% — понад три доби завдяки генераторам.