ЕС создал в Украине лабораторию киберзащиты для ВСУ

ЕС профинансировал и поставил оборудование для киберлаборатории в Киеве, которая поможет Вооруженным силам защитить украинское киберпространство от атак.

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Об этом сообщила Европейская служба внешних связей.

"Киберлабораторию открыли в пятницу в Киеве. Эта киберлаборатория обеспечит учебную среду для проверки и укрепления практических навыков военных профессионалов по киберзащите с помощью реалистичных виртуальных сценариев и симуляций в реальном времени, которые помогают быстрее и эффективнее выявлять, контролировать и защищать от кибератак", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эта помощь позволит Украине построить и развить возможности для эффективной киберзащиты Вооруженных сил, а украинским военным развивать навыки противодействия кибератакам .

Напомним, что Государственная служба специальной связи и защиты информации фиксирует дальнейший рост количества киберинцидентов и кибератак на государственные информационные ресурсы и объекты критической информационной инфраструктуры. Число критических кибервмешательств из РФ в Украине выросло в III квартале в 35 раз.