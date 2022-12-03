ЄС створив в Україні лабораторію кіберзахисту для ЗСУ

ЄС профінансував і поставив обладнання для кіберлабораторії у Києві, яка допоможе Збройним силам захистити український кіберпростір від атак.

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Про це повідомила Європейська служба зовнішніх зв'язків.

"Кіберлабораторію відкрили в п'ятницю в Києві. Ця кіберлабораторія забезпечить навчальне середовище для перевірки та зміцнення практичних навичок військових професіоналів із кіберзахисту за допомогою реалістичних віртуальних сценаріїв і симуляцій у реальному часі, які допомагають швидше та ефективніше виявляти, контролювати та захищати від майбутніх кібератак", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця допомога дасть змогу Україні розбудувати та розвинути спроможності для ефективного кіберзахисту Збройних сил, а українським військовим розвивати навички протидії кібератакам.

Нагадаємо, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації фіксує подальше зростання кількості кіберінцидентів та кібератак на державні інформаційні ресурси та обʼєкти критичної інформаційної інфраструктури. Кількість критичних кібервтручань з РФ в Україні зросла у III кварталі в 35 разів.