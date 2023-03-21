Фонд госимущества начинает сотрудничество с Google: усиливает безопасность данных

Фонд госимущества в рамках усиления кибербезопасности и централизации работы с документами начинает сотрудничество с Google.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Отмечается, что ведомство получило доступ к бизнес-аккаунтам Google и неограниченный доступ к облачному хранилищу. Доступ к этим ресурсам получают все сотрудники ФГИУ и большинства государственных предприятий, которые находятся в управлении фонда.

В ФГИУ убеждены, что партнерство с Google поможет государству ежегодно сэкономить до 21,5 млн. грн.

Кроме того, Google Workspace предоставит ФГИУ возможность использовать электронную почту и календарь для планирования встреч и координации работы, чат для коммуникации и сотрудничества с коллегами, а также Google Drive для хранения и обмена документами.

Кроме того, ФГИУ сможет использовать Google Docs, Google Sheets и Google Slides для совместной работы над документами и создания новых рабочих материалов.

К примеру, Google Sheets может помочь фонду создавать таблицы с данными о различных предприятиях, находящихся в управлении ФГИУ. Эти данные можно будет визуализировать с помощью Google Looker Studio и проводить анализ различных параметров, таких как доходы, расходы, объемы продаж и т.д.

Также приложение Google Workspace для эффективного управления позволит ФГИУ максимально оптимизировать рабочие процессы, увеличить скорость принятия решений.

Ранее сообщалось, что компания Google предоставляет 2 млн. долларов на цифровое образование для украинцев и 50 тысяч лицензий Workspace для правительства.