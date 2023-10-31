Глава Google Украина покинул компанию после более чем 17 лет работы

Директор Google Украины Дмитрий Шоломко покинул компанию после 17 лет работы. Он возглавлял украинское подразделение Google с момента запуска компании в Украине.

Об этом пишет AIN.UA со ссылкой на собственные источники.

Сам Шоломко и пресс-служба компании подтвердили, что он ушел из компании. При этом ни Шоломко, ни Google Ukraine детали не комментируют.

"Мы подтверждаем, что Дмитрий Шоломко больше не возглавляет наш офис в Украине. Наша приверженность Украине остается приоритетом, и мы начнем поиск нового руководителя", - сообщили в Google.

Пока неизвестно, что стало причиной увольнения Шоломко и кто станет его преемником в украинском представительстве Google. Также нет сведений о дальнейших планах Шоломко.

На сегодняшний день Google Ukraine имеет около 100 сотрудников, и, по оценке AIN.UA, от 300 до 450 млн долл. выручки в год. Еще три года назад у украинского офиса было вдвое меньше сотрудников.

Дмитрий Шоломко возглавлял украинский офис Google с момента его создания. В 2006 году компания наняла его в качестве скаута, когда исследовала, стоит ли открывать представительство в Украине. С 2007 года Шоломко официально возглавил украинское представительство Google.

С ноября 2019 Google фактически имеет в Украине небольшой R&D-центр на базе компании CloudSimple.

Как пишет Forbes, по итогам 2020 года Google впервые попал в топ-25 крупнейших налогоплательщиков Украины. Хотя сумма уплаченных Google Украина налогов и не была раскрыта, в рейтинге компания оказалась между ООО "Эпицентр К", уплатившим 2,87 млрд грн налогов и "ДТЭК Павлоградуголь", который заплатил 2,6 млрд грн.

В целом в 2020 году выручка «Google Украина» выросла на 40-45%, говорил Шоломко в интервью Forbes.

Осенью 2022 года Google также приобрела кибербезопасную компанию Mandiant, украинские сотрудники которой пополнили R&D-центр компании.