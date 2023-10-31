Очільник Google Україна залишив посаду після понад 17 років роботи

Керівник Google Ukraine Дмитро Шоломко на початку жовтня пішов з посади, яку він обіймав останні 17 років, з дня запуску компанії в Україні.

Про це пише AIN.UA із посиланням на власні джерела.

Сам Шоломко та пресслужба компанії підтвердили, що він пішов з компанії. При цьому ні Шоломко, ні Google Ukraine деталей не коментують.

"Ми підтверджуємо, що Дмитро Шоломко більше не очолює наш офіс в Україні. Наша прихильність до України залишається пріоритетом, і ми розпочнемо пошук нового керівника", - повідомили в Google.

Наразі невідомо, що стало причиною звільнення Шоломко та хто стане його наступником в українському представництві Google. Також немає відомостей про подальші плани Шоломко.

На сьогодні Google Ukraine має близько 100 співробітників, і, за оцінкою AIN.UA, від 300 до 450 млн дол виручки на рік. Ще три роки тому український офіс мав вдвічі менше співробітників.

Дмитро Шоломко очолював український офіс Google з моменту його створення. У 2006 році компанія найняла його в якості скаута, коли досліджувала чи варто відкривати представництво в Україні. З 2007 року Шоломко офіційно очолив українське представництво Google.

З листопада 2019 року Google фактично має в Україні невеликий R&D-центр на базі компанії CloudSimple.

Як пише Forbes, за підсумками 2020 року Google вперше потрапив в топ-25 найбільших платників податків України. Хоч сума сплачених Google Україна податків і не буда розкрита, у рейтингу компанія опинилась між ТОВ Епіцентр К, яка сплатила 2,87 млрд грн податків і ДТЕК Павлоградвугілля, яка оплатила 2,6 млрд грн.

Загалом у 2020 році виручка «Google Україна» зросла на 40–45%, казав Шоломко в інтерв’ю Forbes.

Восени 2022 року Google також придбав кібербезпекову компанію Mandiant, українські співробітники якої поповнили R&D-центр компанії.