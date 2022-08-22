Имущество "4 канала" передали Госкино

Имущество "4 канала" подозреваемого в госизмене народного депутата Алексея Ковалева передано Государственному агентству Украины по кино, сообщают в ведомстве.

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"Имущество ООО "ТРК "Интеррадио" - украинского информационно-развлекательного телеканала "4 канал", принадлежавшего депутату-предателю Алексею Ковалеву, передано АРМА в распоряжение Государственного агентства Украины по кино", – говорится в сообщении.

Таким образом, как добавляют в агентстве, завершена законная процедура конфискации актива и передачи его на нужды государства.

Теперь информационный ресурс и имущество стоимостью свыше 18,5 млн грн будет работать в пользу Украины и будет усиливать влияние украинской позиции и в отечественном информационном пространстве, и за рубежом.

Согласно сообщению, Госкино было избрано как организацию, которая должна обеспечить сохранность арестованного имущества.

"Не нужно объяснять, насколько важно сохранять влияние украинской позиции в информационном пространстве. И здесь все имеющиеся ресурсы должны использоваться для реализации необходимых задач. Телевизионное оборудование – это оружие информационной войны", – добавила глава Госкино Марина Кудерчук.

Напомним, несколько дней назад имущество Ковалева было передано Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. В частности, в управление АРМА передали "4 канал".