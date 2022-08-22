Майно "4 каналу" передали Держкіно

Майно "4 каналу" підозрюваного у держзраді народного депутата Олексія Ковальова передано Державному агентству України з питань кіно, повідомляють у відомстві.

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"Майно ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" - українського інформаційно-розважального телеканалу "4 канал", що належало депутату-зраднику Олексію Ковальову, передано АРМА у розпорядження Державного агентства України з питань кіно", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, як додають у агентстві, завершено законну процедуру конфіскації активу та передачі його на потреби держави.

Тепер інформаційний ресурс та майно вартістю понад 18,5 млн грн працюватиме на користь України та посилюватиме вплив української позиції і у вітчизняному інформаційному просторі, і за кордоном.

Згідно з повідомленням, Держкіно було обрано як організацію, яка має забезпечити збереження заарештованого майна.

"Не треба пояснювати, наскільки важливо зберігати вплив української позиції в інформаційному просторі. І тут усі наявні ресурси мають використовуватися задля реалізації необхідних завдань. Телевізійне обладнання – це зброя інформаційної війни", – додала голова Держкіно Марина Кудерчук.

Нагадаємо, кілька днів тому майно Ковальова передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Зокрема, в управління АРМА передали "4 канал".