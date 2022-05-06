Кибератака. Злоумышленники рассылают письма с вирусами от имени киберзащиты Украины

Злоумышленники рассылают письма с вредоносными программами от имени украинской команды быстрого реагирования на чрезвычайные компьютерные происшествия (CERT-UA). Об этом в своем телеграм-канале сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности со ссылкой на Госспецсвязи.

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"Письма, автором которых якобы является CERT-UA (команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины), содержат вредное вложение в виде защищенного паролем RAR-архива "UkrScanner.rar", сообщили в Госспецсвязи", - сказано в сообщении.

Согласно ему, вредоносная активность связана с действиями хакерской группы APT28 (также известна как Fancy Bear, исследователи связывают ее с российской военной разведкой, - Delo.ua).

Ресурс уже заблокирован, однако в случае получения подобных писем, команда CERT-UA просит немедленно об этом информировать.

Напомним, 1 мая российские хакеры атаковали сайты "Укрзализныци", в результате чего пришлось временно прекратить предоставление некоторых услуг.