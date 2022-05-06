Кібератака. Зловмисники розсилають листи з вірусами від імені кіберзахисту України

Зловмисники розсилають листи зі шкідливими програмами від імені української команди швидкого реагування на надзвичайні комп'ютерні події (CERT-UA). Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на Держспецзв'язок.

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"Листи, автором яких нібито є CERT-UA (команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України), містять шкідливе вкладення у вигляді захищеного паролем RAR-архіву «UkrScanner.rar», повідомили в Держспецзв'язку", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, шкідлива активність пов'язана з діями хакерської групи APT28 (також відома як Fancy Bear, дослідники пов'язують її з російською військовою розвідкою, - Delo.ua).

Ресурс уже заблокований, однак у разі отримання подібних листів, команда CERT-UA просить негайно про це інформувати.

Нагадаємо, 1 травня російські хакери атакували сайти "Укрзалізниці", внаслідок чого довелося тимчасово припинити надання деяких послуг.