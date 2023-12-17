"Киевстар" после кибератаки: стало известно о возобновлении еще двух услуг

Мобильный оператор "Киевстар" возобновил работу виртуальных частных сетей (VPN) и начал возобновлять машино-машинное взаимодействие (M2M) для бизнеса. Об этом сообщила представитель компании Ирина Леличенко в комментарии "Экономической правде".

По ее словам, кроме VPN уже восстановлены:

голосовая связь (включая роуминг);

мобильный интернет (определенное время может работать с пониженной скоростью);

домашний интернет (не в полном объеме);

Также в ближайшее время планируется включение услуги SMS.

В "Киевстаре" добавили, что начисление бонусов и компенсаций абонентам состоится только после того, как будет полностью стабилизирована работа сети и запущены все услуги.

Что произошло с Киевстаром?

12 декабря у абонентов "Киевстара" исчезли связь и интернет, а сайт оператора перестал работать.

Компания проинформировала о техничном сбое, в результате которого услуги для части абонентской базы могут быть недоступны. Позже стало известно, что причиной отсутствия связи стала хакерская атака. Оператор заверил, что персональные данные абонентов не были скомпрометированы.

СБУ открыла уголовное производство по факту этой атаки, причем предварительная квалификация происшествия довольно широкая – от вмешательства в работу информационных систем до государственной измены и нарушения законов и обычаев войны. Одной из версий правоохранителей является то, что к хакерской атаке причастны спецслужбы РФ.

Эти события повлекли за собой ряд последствий, среди которых – сбои в работе системы оповещения о воздушных тревогах, использующих сотовую связь. В частности, сообщалось о таких проблемах в ряде городов Киевской области, в Днепре, Черкассах и Умани.

О начале возобновления голосовой связи "Киевстар" сообщил вечером 13 декабря. А мобильный интернет по всей стране восстановили 15-го числа.

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