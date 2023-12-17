"Київстар" після кібератаки: стало відомо про відновлення ще двох послуг

Мобільний оператор "Київстар" відновив роботу віртуальних приватних мереж (VPN) і почав відновлювати машино-машинної взаємодії (M2M) для бізнесу. Про це повідомила речниця компанії Ірина Леліченко в коментарі "Економічній правді".

За її словами, крім VPN уже відновлено:

голосовий звʼязок (включно з роумінгом);

мобільний інтернет (певний час може працювати із заниженою швидкістю);

домашній інтернет (не в повному обсязі);

Також найближчим часом планується ввімкнення послуги SMS.

У “Київстарі” додали, що нарахування бонусів та компенсацій абонентам відбудеться лише після того, як буде повністю стабілізовано роботу мережі й запущено всі послуги.

Що сталося з Київстаром?

12 грудня в абонентів "Київстару" зникли зв'язок та інтернет, а сайт оператора перестав працювати.

Компанія поінформувала про технічний збій, в результаті якого послуги для частини абонентської бази можуть бути недоступні. Пізніше стало відомо, що причиною відсутності звʼязку стала хакерська атака. Оператор запевнив, що персональні дані абонентів не були скомпрометовані.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом цієї атаки, причому попередня кваліфікація події є доволі широкою - від втручання в роботу інформаційних систем до державної зради та порушення законів і звичаїв війни. Однією з версій правоохоронців є те, що до хакерської атаки причетні спецслужби РФ.

Ці події спричинили низку наслідків, серед яких – збої в роботі системи оповіщення про повітряні тривоги, що використовує стільниковий зв’язок. Зокрема, повідомлялося про такі негаразди у низці міст Київської області, в Дніпрі, Черкасах та Умані.

Про початок відновлення голосового звʼязку "Київстар" повідомив ввечері 13 грудня. А мобільний інтернет по всій країні відновили 15-го числа.

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