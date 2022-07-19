Минцифры хочет сделать свой необанк в "Дії", - СМИ

Министерство цифровой трансформации разрабатывает собственный необанк “Дія Банк”. Об этом пишет Forbes со ссылкой на собственные источники.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Издание ссылается на двух собеседников, причастных к проекту. Один из замглавы Минцифр на правах анонимности подтвердил наличие такого проекта, но без деталей. Второе должностное лицо, которое причастно к проекту сообщило Forbes, что цель Минцифры – создать платформу, к которой смогут подключаться банки. Он привел пример Таскомбанка Сергея Тигипко, ставшего платформой для необанков sportbank и izibank. Только здесь будет наоборот – “Дія Банк” не будет нуждаться в банковской лицензии не понадобится, поскольку у них уже есть банки, которые будут потенциально подключаться к платформе.

Создав финтех-платформу непосредственно в "Дія", правительство сможет контролировать целевое использование средств и расширить круг банков-партнеров за счет подключения небольших игроков, для которых разработка собственных программ – дорогое удовольствие.

При этом топ-менеджер одного из необанков сказал в комментарии изданию, что такая разработке будет стоить минимум 3-5 млн долларов. Кроме того, топ-менеджер добавил, что в приложении "Дія" нужно еще многое сделать для оцифровки действующих сервисов, а уровень защиты банковских приложений должен быть выше чем в приложении "Дія".

При этом в пресс-службе министерства изданию ответили, что пока не готовы коммуницировать эту тему.

Напомним, 12 июля в "Дії" анонсировали запуск около 10 новых услуг и документов, которые должны быть запущены на протяжении месяца.