Мінцифри хоче зробити свій необанк у "Дії", - ЗМІ

Міністерство цифрової трансформації розробляє власний необанк Дія Банк. Про це пише Forbes із посиланням на власні джерела.

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Видання посилається на двох співрозмовників, причетних до проекту. Один із заступників голови Мінцифр на правах анонімності підтвердив наявність такого проекту, але без деталей. Друга посадова особа, яка причетна до проекту, повідомила Forbes, що мета Мінцифри – створити платформу, до якої зможуть підключатися банки. Він навів приклад Таскомбанку Сергія Тігіпка, який став платформою для необанків sportbank та izibank. Тільки тут буде навпаки – “Дія Банк” не потребуватиме банківської ліцензії не знадобиться, оскільки вони вже мають банки, які потенційно підключатимуться до платформи.

Створивши фінтех-платформу безпосередньо в Дія, уряд зможе контролювати цільове використання коштів і розширити коло банків-партнерів за рахунок підключення невеликих гравців, для яких розробка власних програм – дороге задоволення.

При цьому топ-менеджер одного з необанків сказав у коментарі виданню, що така розробка коштуватиме щонайменше 3-5 млн доларів. Крім того, топ-менеджер додав, що в додатку "Дія" потрібно ще багато зробити для оцифрування сервісів, що діють, а рівень захисту банківських додатків повинен бути вищим ніж у додатку "Дія".

При цьому у прес-службі міністерства виданню відповіли, що поки що не готові комунікувати цю тему.

Нагадаємо, 12 липня у "Дії" анонсували запуск близько 10 нових послуг та документів, які мають бути запущені протягом місяця.