Мировые операторы связи обязались перерабатывать по меньшей мере 20% телефонов, которые они продают

Двенадцать операторов мобильной связи приступили к миссии, которая предусматривает прием на переработку около пяти миллиардов мобильных телефонов к 2030 году. Об этом пишет BusinessGreen.

Новая инициатива, координируемая Глобальной ассоциацией мобильных коммуникаций (GSMA), объединяет, в частности, британскую BT Group, филиппинскую Globe Telecom, французскую Orange, кенийскую Safaricom, сингапурскую Singtel, шведскую Tele2 и испанскую Telefonica.

Компании обязались увеличить возврат мобильных телефонов по программам операторов, чтобы таких гаджетов было по меньшей мере 20% от количества новых устройств, распространяемых клиентам.

Также они пообещали ускорить восстановление мобильных телефонов и предотвратить вывоз устройств на свалку или сжигание, чтобы к 2030 году 100% мобильных устройств, собранных с помощью операторских программ, были отремонтированы, использованы повторно или переданы в переработочные организации.

По данным GSMA, отремонтированный телефон может оказать на 87% меньшее влияние на климат, чем недавно изготовленное устройство.

Кроме того, при должной переработке из пяти миллиардов мобильных телефонов можно было бы получить золото, палладий, серебро, медь, редкоземельные элементы и другие важные минералы на 8 млрд долларов, а также достаточно кобальта для 10 млн аккумуляторов электромобилей.

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