Світові оператори зв’язку зобов’язалися переробляти щонайменше 20% телефонів, які вони продають

Дванадцять операторів мобільного зв’язку розпочали місію, яка передбачає прийом на переробку близько п’яти мільярдів мобільних телефонів до 2030 року. Про це пише BusinessGreen.

Зазначається, що нова ініціатива, координована Глобальною асоціацією мобільних комунікацій (GSMA), об’єднує, зокрема, британську BT Group, філіпінську Globe Telecom, французьку Orange, кенійську Safaricom, сінгапурську Singtel, шведську Tele2 й іспанську Telefonica.

Компанії зобов’язалися збільшити повернення мобільних телефонів через програми операторів, щоб таких ґаджетів було щонайменше 20% від кількості нових пристроїв, які розповсюджуються клієнтам.

Також вони пообіцяли прискорити відновлення мобільних телефонів і запобігти вивезенню пристроїв на сміттєзвалище чи спалювання, щоб до 2030 року 100% мобільних пристроїв, зібраних за допомогою операторських програм, було відремонтовано, використано повторно або передано до організацій із переробки.

За даними GSMA, відремонтований телефон може мати на 87% менший вплив на клімат, ніж нещодавно виготовлений пристрій.

Крім того, за належної переробки, з п’яти мільярдів мобільних телефонів можна було б отримати золото, паладій, срібло, мідь, рідкоземельні елементи та інші важливі мінерали на 8 млрд доларів, а також достатньо кобальту для 10 млн акумуляторів електромобілів.

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