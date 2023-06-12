NAVI - второй самый дорогой клуб Украины после "Шахтера"

По словам спортивного комментатора Виталия Волочая NAVI оценивается в более чем 100 миллионов долларов, что однозначно делает его дороже киевского "Динамо". По мнению Виталия киберспортивная организация уступает в цене только донецкому "Шахтеру".

В своем интервью Роману Бебеху на Youtube канале "Бомбардир" Волочай также отметил, что за NAVI выступает самый титулованный игрок по CS:GO - Александр S1mple Костылев, который до трансфера Михаила Мудрика в "Челси" собственно был самым дорогим украинским спортсменом.

Ключевой фактор, который существенно влияет на стоимость организации, - ее действительно международный статус. Так, например, количество зарубежных болельщиков NAVI значительно превышает украинских: самая большая армия фанатов клуба в Бразилии. Кроме того, в отличие от украинских футбольных клубов, киберспортивный клуб имеет спонсорские контракты от международных компаний, а не только от национальных.

Капитализация клуба выросла в частности благодаря инвестициям ее владельца - Максима Криппы. Напомним, что Максим Криппа стал владельцем киберспортивного клуба NAVI в конце 2018 года, об этом говорится на официальном сайте клуба NAVI. Сама сделка была растянута во времени и была полностью закрыта летом 2022 года.