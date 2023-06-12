NAVI – другий найдорожчий клуб України після «Шахтаря»

За словами спортивного коментатора Віталія Волочая NAVI оцінюється у понад 100 мільйонів доларів, що однозначно робить його дорожчим за київське «Динамо». На думку Віталія кіберспортивна організація поступається у ціні лише донецькому «Шахтарю».

У своєму інтерв’ю Роману Бебеху на Youtube каналі «Бомбардир» Волочай також зауважив, що за NAVI виступає найтитулованіший гравець із CS:GO – Олександр S1mple Костилєв, який до трансферу Михайла Мудрика у «Челсі» власне був найдорожчим українським спортсменом.

Ключовий фактор, який істотно впливає на вартість організації, – її дійсно міжнародний статус. Так, наприклад, кількість зарубіжних вболівальників NAVI значно перевищує українських: найбільша армія фанатів клубу у Бразилії. Крім того, на відміну від українських футбольних клубів, кіберспортивний клуб має спонсорські контракти від міжнародних компаній, а не лише від національних.

Капіталізація клубу зросла зокрема завдяки інвестиціям її власника – Максима Кріппи. Нагадаємо, що Максим Кріппа став власником кіберспортивного клубу NAVI в кінці 2018 року, про це йдеться на офіційному сайті клубу NAVI. Сама угода була розтягнута в часі і була повністю закрита влітку 2022 року.